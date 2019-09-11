Член УИК требует отменить итоги выборов на участке из-за завышения явки на тысячу человек

Член УИК № 1512 Зеленодольска с правом совещательного голоса Фарит Закиев подал жалобу в ЦИК Татарстана с требованием отменить итоги выборов в Госсовет 8 сентября на его участке.

В заявлении (копия есть у "Ъ-Казань") говорится, что он вместе с наблюдателем «Справедливой России» вел подсчет проголосовавших. По их данным, явка составила 788 человек, еще 33 человека голосовали на дому. Однако в итоговом протоколе сказано, что действительными признаны 1842 бюллетеня. То есть, как полагает господин Закиев, «был осуществлен вброс бюллетеней в количестве 1031».

Отметим, что, по данным ГАС «Выборы», на УИК № 1512 «Единая Россия» победила с результатом 63%. Явка составила 67%.

В то же время на многих других участках в районе итоговая явка составила 30-40%, а результаты «Единой России» — 25-35%. На трех участках района единороссов обошла КПРФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"