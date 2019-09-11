Территории вдоль трассы Уфа-аэропорт присоединят к городу

Депутаты горсовета Уфы сегодня проголосовали за изменение границ города. К Уфе будет присоединена часть территории Зубовского и Чесноковского сельсоветов, которые относились к Уфимскому району. Участок начинается от развязки трассы М-5 с дорогой Уфа-аэропорт и завершается поворотом на аэропорт. В общей сложности к городу будут присоединены 16,7 га земли. Администрации Уфимского района мэрия Уфы частично компенсирует потери передачей участков площадью 6,6 га.

Глава управления земельных и имущественных отношений мэрии Евгений Чебаков сообщил, что пересмотр границ связан с передачей в федеральную собственность этого участка дороги Уфа-аэропорт. «Все вспомогательные объекты, примыкающие к телу дороги, должны быть поставлены на учет единым объектом. Поэтому необходимо расположить границу (дороги.— "Ъ-Уфы") в пределах одного муниципального образования»,— отметил он.

Другим решением депутаты присоединили к Уфе поселок «Керамика» в Благовещенском районе. Инициатива исходила от районной администрации, сообщил спикер горсовета Валерий Трофимов. По его словам, поселок заселен в основном бывшими сотрудниками ОДК-УМПО, которые зарегистрированы в Уфе. Фактически жизнедеятельность поселка обеспечивалась администрацией Калининского района города, добавил он.

Булат Баширов