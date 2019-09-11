«Автодор» ищет подрядчика для освещения обхода Лосево за 790 млн рублей

«Автодор» объявил конкурс на строительство с последующей эксплуатацией освещения на участке трассы М4 «Дон» в обход города Павловск и села Лосево Воронежской области. Об этом сообщает Defacto со ссылкой на документы тендера. Максимальная цена контракта составляет 790,4 млн руб.,источник финансирования — субсидии из федерального бюджета. Итоги конкурса планируется подвести 7 октября.

Подрядчику необходимо оборудовать наружное электроосвещение и электроснабжение на участке трассы с 633 км до 715 км, а также провести мероприятия по заземлению и молниезащите. По данным техдокументации, протяженность линий составит 71,7 км, планруется установить 4,991 тыс. светодиодных светильников. Подрядчик должен будет закончить работы до 31 марта 2020 года.

Напомним, 85-километровый обход Павловска и Лосево пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Стоимость объекта ранее оценивалась примерно в 62 млрд руб. Строительством дороги занимается «Трансстроймеханизация».

Подробнее об объекте — в публикации “Ъ-Черноземье”.