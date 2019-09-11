В Екатеринбурге 13 сентября откроется обновленная галерея современного искусства

Екатеринбургская галерея современного искусства с улицы Красноармейской переехала в «Синара Центр». Открытие пройдет 13 сентября. Как сообщила гендиректор «Синара Центра» Елена Теребенина, в ней будет экспонироваться коллекция уральских авторов, в которой около 1,5 тыс. работ.

В новой галерее есть мультимедийные экраны. Общая площадь выставочного пространства в три раза больше, чем в предыдущем здании – 1,1 тыс. кв. м, из этого площадь зала постоянной экспозиции 450 кв. м. Общая площадь центра — 6 тыс. кв. м. Он включает многофункциональный трансформируемый зал на 400 человек, зал приемов, аудитории для лекций и мастер-классов, центр творческих инициатив, ресторан и бар.

Сейчас в галерее расположены спецпроекты 5-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства: выставка Саши Генциса «Социалистический реализм» и Бернара Гаро «Глубины и поверхности». В день открытия экскурсии проведут авторы работ Бернар Гаро, Саша Генцис и Людмила Калиниченко, а также кураторы выставок.

Реконструкцию зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода (теперь «Синара Центр») в 2016–2019 годах провела группа «Синара» на основе архивных чертежей и сохранившихся подлинных элементов архитектурного ансамбля. Инвестиции составили около 2 млрд руб. Сегодня комплекс состоит из четырех отреставрированных исторических зданий и нового трехэтажного корпуса, построенного в стиле классицизма.

Елена Горшкова