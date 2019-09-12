Банкирам подсчитали кредиты

Как стало известно “Ъ-Урал”, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров Уралинкомбанка (УИК-банк), лишенного лицензии в 2011 году. По версии следствия, руководство банка оформило заведомо невозвратные кредиты на сумму более 125 млн руб. Деньги поступали на счет компаний, аффилированных с председателем совета директоров Максимом Хмелевым. По мнению обвиняемых, деньги из УИК-банка вывели представители временной администрации.



Первое заседание по уголовному делу о присвоении и растрате денег (ст.160 УК РФ) Уралинкомбанка (УИК-Банк) провела в среду судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Оксана Мамонтова. Обвинения по этой статье предъявлены экс-председателю совета директоров финансового учреждения Максиму Хмелеву, бывшему председателю правления кредитной организации Светлане Колпаковой и и.о. главы банка Марине Шумиловой.

Согласно обвинительному заключению, которое вчера зачитали представители прокуратуры, похитить деньги из капитала банка господин Хмелев решил в декабре 2009 года. «Для этого он использовал заведомо невозвратные кредиты, которые оформил на подконтрольные ему организации. Причем некоторые из них не осуществляли хозяйственно-финансовую деятельность»,— сообщил суду гособвинитель. После этого глава совета директоров якобы предложил госпоже Колпаковой, занимавшей должность предправления банка с января 2003 года по февраль 2011 года, принять участие в хищении средств. По данным следствия, она совместно с неустановленными лицами с декабря 2009 года оформляла кредиты на компании, аффилированные с господином Хмелевым. Сам руководитель якобы неоднократно подписывал на заседании совета директоров договоры об открытии кредитных линий с их дальнейшей пролонгацией.

Когда временно на должность госпожи Колпаковой была назначена Марина Шумилова, сделки с фиктивными фирмами проходили с ее согласия, полагают следователи. В материалах дела указано, что под документами с заседания совета директоров, на которых были одобрены фиктивные сделки, также стоит подпись госпожи Шумиловой. По подсчетам следствия, по фиктивным кредитным линиям подсудимые получили более 125 млн руб.

После ознакомления с обвинительным заключением никто из фигурантов дела, которые находятся под подпиской о невыезде, вину не признал. По их мнению, деньги из УИК-банка во время ликвидации кредитной организации вывели представители управляющих, назначенных АСВ. Впрочем, более подробно раскрыть свою позицию они пообещали в ходе судебного следствия.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у УИК-банка в ноябре 2011 года. Среди причин регулятор указал то, что с потерей ликвидности финансовая организация не обеспечила своевременный расчет по счетам клиентов. УИК-банк также предоставлял ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Банк был объявлен банкротом в январе 2012 года. В мае по факту преднамеренного банкротства (ст.197 УК РФ) было возбуждено уголовное дело в отношении руководства банка. После этого АСВ, представитель которого был назначен во временную администрацию УИК-банка, обратилось в центральный аппарат МВД. Московские следователи возбудили дело о растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

По данным АСВ на конец августа 2019 года, всего в реестр требований кредиторов включено 263 компаний, сумма составляет более 1 млрд руб. Объем выплаченной задолженности составляет более 161,9 млн руб. (15,7% требований).

Дарья Соколова