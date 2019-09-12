IT-подразделения готовят к внешнему рынку

Рост выручки крупнейших дочерних IT-компаний российских корпораций остановится по итогам 2019 года, следует из прогноза TAdviser. У подобных структур, которыми в России владеют в том числе «Роснефть», «Газпром нефть» и Сбербанк, остается два варианта, считают эксперты: интеграция с материнской компанией или переориентация на внешний рынок. По последнему пути уже пошли, например, «Сбербанк-Сервис», обслуживающая также банк «Открытие», и структуры МТС, работающие с тем же Сбербанком и «Ростелекомом».

Суммарная выручка 20 крупнейших российских инсорсинговых (внутрикорпоративных) IT-компаний в 2018 году выросла на 11%, до 183,3 млрд руб., однако по итогам 2019 года роста выручки не предвидится, следует из данных компании TAdviser, с отчетом которой ознакомился “Ъ”.

Лидером по выручке остается «дочка» «Роснефти» «Сибинтек», выручка которой в 2018 году выросла на 58%, до 51,5 млрд руб. Помимо «Роснефти» «Сибинтек» работает с такими клиентами, как правительство Москвы и «Башнефть», с которой у компании контракт на 1,3 млрд руб. На втором месте — инсорсинговые IT-компании «Газпром нефти» с выручкой 23 млрд руб. (рост на 23%). Замыкает тройку «Сбертех», выручка которого снизилась на 32%, до 20,5 млрд руб., что частично вызвано переводом проектов внутрь самого Сбербанка. Из тройки лидеров вышел «ЛУКОЙЛ-Информ», чья выручка снизилась на 29%, до 17 млрд руб.

Учитывая, что динамика рынка в 2019 году будет близка к нулю, подобным IT-компаниям придется «доказывать эффективность на проектах для внешних, сторонних заказчиков», прогнозирует главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Тенденция к выходу инсорсинговых компаний за пределы материнских организаций распространится на 2019–2020 годы, полагают аналитики.

Тренд прослеживается уже сейчас. Так, «дочка» МТС «Энвижн Груп» работает со Сбербанком, госведомствами и «Ростелекомом»; «Сбербанк-Сервис» обслуживает устройства печати в банке «Открытие», а решение Tinkoff VoiceKit для создания голосовых ботов, разработанное в «Тинькофф Центр разработки», используется в коллтрекинговых компаниях Calltouch, Roistat, Just Call и Voximplant.

Если инсорсинговые IT-компании останутся придатком материнских структур, то ухудшат положение на рынке, поскольку «будут отбирать деньги и ресурсы у рыночных компаний, производя неимоверно затратные решения и оттягивая на себя квалифицированные кадры», согласен исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он также отмечает неустойчивость инсорсинговых компаний к кризису, в случае которого материнская компания может резко сократить непрофильные затраты.

По мнению директора по операционному маркетингу КРОК Вячеслава Танцорова, инсорсинговые IT-компании, скорее всего, напротив, будут идти по пути вхождения в материнский бизнес. «Полноценный выход инсорсеров на IT-рынок потребует существенных инвестиций в развитие бизнеса и маркетинг. Кроме того, их бизнес-модель обычно ориентирована на потребности одного якорного заказчика или отрасли»,— поясняет он.

Примеры, когда такие компании успешно выходили на внешний IT-рынок, есть, но это скорее исключение, чем правило, отмечают в компании Softline. «В ближайшие два-три года мы не видим перспектив для подобного развития событий. Открытый рынок имеет другую конъюнктуру, иные требования к качеству услуг. Большинство инсорсеров хороши в своей нише, и это их преимущество. Но при этом заведомо проигрывают в конкурентной борьбе тем компаниям, которые способны обеспечить полный цикл IT-услуг»,— указывает представитель Softline.

Данила Моисеев