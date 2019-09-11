Новая школа появится на площадке бывшей военной части на ул. Николая Панова в Самаре

Согласованы границы земельного участка на ул. Николая Панова в Самаре, где ранее располагалась военная часть. В дальнейшем земля площадью 3,5 га перейдет на баланс города. Соответствующую процедуру осуществила комиссия самарского гарнизона по поручению министерства обороны РФ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере»

В дальнейшем будет проведено межевание территории. На участке предполагается построить школу в рамках национального проекта.

Ранее в Самаре произошел скандал с оплатой сноса военной части, который был профинансирован ранее. Выяснилось, что демонтаж строений бывшего объекта оплачивался дважды, хотя фактически проводился однократно. В общей сложности за свою работу подрядчик получил 20 млн руб. Эта сделка в числе других незаконных операций вменяется бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову, который находится сейчас под следствием и помещен в СИЗО.

Георгий Портнов