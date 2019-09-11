Бывшего топ-менеджера ПО «Маяк» амнистировали по делу о растрате 65 млн рублей

Озерский городской суд вынес приговор бывшему заместителю гендиректора ФГУП ПО «Маяк» Андрею Петрушову, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ) и растрате 65 млн руб. из федерального бюджета. Он признан виновным, приговорен к наказанию в виде лишения свободы на два года условно, но освобожден от уголовной ответственности по амнистии, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении Андрея Петрушова возбудили в 2015 году. В суде установлено, что он заключил с одним из подрядчиков «Маяка» договор о разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке оборудования. Обвиняемый подписал акты сдачи-приемки и оплатил счета, но товары и услуги по договору фактически предоставлены не были. В результате ущерб федеральному бюджету составил 65 млн руб.

Андрей Петрушов признал свою вину. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства – раскаяние, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, но судимость сняли по амнистии. Однако господину Петрушову придется возместить ФГУП ПО «Маяк» имущественный ущерб в размере 65 млн руб. по гражданскому иску.