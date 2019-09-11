На Дону долги теплоснабжающих организаций за газ сократились на 14%

Просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций Ростовской области перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» за поставленный газ на 1 сентября 2019 года составила 433 млн руб., что на 14,2% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сокращение задолженности ТСО стало возможным благодаря предоставлению субсидий из областного и местного бюджетов»,- говорится в сообщении.

Однако у нескольких наиболее крупных теплоснабжающих компаний региона остались значительные долги за газ. Так, МУП «НТС» Новочеркасска задолжала поставщику газа 51,4 млн руб. МУП «Городское хозяйство» из Таганрога - 42,9 млн руб, МУП «Красносулинские городские теплосети» - 39,7 млн руб., УМП ЖКХ «Азовское» - 40,2 млн руб., УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения - 23,4 млн руб.

Дарья Голякова