Бюджет Оренбурга из-за халатности чиновников недополучил 4 млн рублей

Прокуратура Оренбурга провела проверку по акту контрольно-ревизионного управления администрации Оренбурга. Надзорное ведомство установило, что сотрудники городского управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации в течение пяти лет не изменяли цены договоров на размер уровня инфляции.

По данным прокуратуры, коммерческие организации производили плату за установку и эксплуатацию рекламных конструкций без учета изменения величины соответствующего коэффициента. Неисполнение чиновниками своих обязанностей привело к тому, что бюджет Оренбурга недосчитался более 4 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Андрей Сазонов