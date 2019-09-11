Территорию возле двух башен кремля благоустроит местная компания С ней заключили договор по начальной цене — 11,8 млн рублей.

Благоустраивать участок Кремлевского бульвара между Дмитриевской и Кладовой башнями будет ООО «Партнер».

Благоустраивать участок Кремлевского бульвара между Дмитриевской и Кладовой башнями будет ООО «Партнер». Эта же кампания выполняет работы по капремонту площадок на территории склона кремля у Северной и Ивановской башен и она же благоустраивает Светлоярский парк в Сормово.

Брусчатка между Дмитровской и Кладовой башнями должна быть уложена в течение двух месяцев со дня подписания контракта. Поскольку благоустройство проводится в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, на 15% брусчатки будет выгравирована надпись «1221» – год основания города. В рамках благоустройства подрядчик также уложит рулонный газон, организует систему автоматического полива, установит на участке скамьи и урны.