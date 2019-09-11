Минфин России не будет выделять Татарстану кредиты в 2020 году — Алексей Песошин

Министерство финансов России не планирует в 2020 году выделять бюджетные кредиты Татарстану. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр республики Алексей Песошин. В связи с этим республика запланировала дефицит бюджета в размере 2,9 млрд руб. «Это вынужденная мера по объективным причинам, омы должны стремится его преодолеть»,— сказал господин Песошин.

Глава республиканского правительства добавил, что «крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита».Также он указал на необходимость расширения налогооблагаемой базы, ликвидации задолженности по налогам и оптимизации расходов.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"