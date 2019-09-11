Экс-сити-менеджеру Саратова предъявили новое обвинение

С бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, который в настоящее время находится под домашним арестом, сняли обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Об этом "Ъ-Средняя Волга" сообщил адвокат господина Прокопенко Дмитрий Беляков.

По его словам, на данный момент экс-сити-менеджеру вменяется присвоение (растрата) на сумму 37 млн руб. Это стало известно сегодня. Во время избрания Алексею Прокопенко меры пресечения. По ходатайству следствия домашний арест обвиняемому был продлен до 12 октября. Защита при этом настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, в том числе и в связи с переквалификацией дела на меняя тяжкую статью.

Марина Ковалева