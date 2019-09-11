Саратовская область получит на «Сохранение лесов» 345,5 млн рублей

На региональный проект «Сохранение лесов» Саратовской области выделено в 2019-2021 годах 345,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерство природных ресурсов и экологии региона.

По данным ведомства, на эти средства уже закуплены и используются 30 колесных тракторов, 24 малых лесопатрульных комплекса, бульдозер с комплектом навесного оборудования, тягач с полуприцепом для перевозки бульдозера, лесохозяйственное оборудование. Ожидается поставка пожарной машины. Также планируется приобрести четыре грузопассажирских автомобиля повышенной проходимости. На дополнительные 65,2 млн руб. будет закуплено 12 пожарных и девять грузовых полноприводных автомобилей.

Таким образом в этом году будет приобретено 40% из предусмотренного Рослесхозом для Саратовской области количества противопожарной техники и оборудования.

Марина Ковалева