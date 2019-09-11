На Ставрополье экс-главу сельсовета приговорили к семи годам колонии строгого режима за взятку

Бывшего главу Покойненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края Андрея Маслова приговорили к семи годам колонии строгого режима за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Его бывшего заместителя Сергея Абрамова приговорили к 2,5 годам условно и штрафу 200 тыс. руб. за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Суд установил, в 2017 году Маслов усмотрел нарушение границ арендованного муниципального участка объектом, который возводил местный предприниматель. Подсудимый стал вымогать у супруги предпринимателя взятку в размере 200 тыс. руб. Впоследствии через посредника – своего заместителя Абрамова, он получил от женщины вышеуказанную сумму и не стал принимать меры в отношении ее мужа, а также продлил с ним договор аренды.

Дарья Голякова