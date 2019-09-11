Двух депутатов в Удмуртии лишили полномочий после проверки прокуратуры

Двух депутатов совета депутатов МО «Каракулинское» в Удмуртии лишили полномочий после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что предоставленные депутатами сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах за 2017 и 2018 год содержали недостоверную информацию. Тем самым народные избранники нарушили требования Федерального закона «О противодействии коррупции». В связи с этим прокурор района внес представление об устранении нарушений в адрес совета депутатов муниципалитета, по результатам рассмотрения которого депутатов лишили полномочий.