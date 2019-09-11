Общественная палата Петербурга: Только 5% жалоб касаются губернаторских выборов

Лишь 5% поступивших в Общественную палату Санкт-Петербурга жалоб касаются губернаторских выборов, остальные связаны с выборами в муниципалитеты. Об этом заявил председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты города Владимир Шамахов.

По его словам, меньше всего жалоб поступило на работу экстерриториальных участков. «Считаем, что эксперимент с ними надо расширять. Нужно как можно более активно распространять эксперимент и с голосованием на цифровых участках»,— цитирует его слова «Интерфакс».

Господин Шамахов добавил, что палата планирует обсудить вопрос раздельного проведения выборов в муниципальные депутаты и главы города.