Возбуждено уголовное дело после столкновения танкера и катера на Енисее

В Красноярском крае инцидент на Енисее стал основанием для возбуждения уголовного дела. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, вчера около 16:00 рядом с Вороговскими островами на реке Енисей (Туруханский район) катер столкнулся с наливным танкером, следовавшим по маршруту Красноярск-Дудинка. В результате столкновения катер затонул. Двое человек, находившиеся на его борту, спаслись. Поиск их спутника пока не завершился успехом. Следственные органы завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Илья Николаев