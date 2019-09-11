В Татарстане подозреваемому в содействии «Аль-Каиде» дали девять лет колонии

Суд в Татарстане приговорил 47-летнего Алексея Верезумского к девяти годам колонии общего режима за содействие террористической организации «Аль-Каида» (была запрещена в России в 2008 году), передает пресс-служба управления СКР по региону.

Суд установил, что в 2012 году осужденный перевел $27,4 тыс. на территорию Пакистана. Деньги предназначались для финансирования незаконных вооруженных формирований в составе «Аль-Каиды». Также выяснилось, что господин Верезумский вместе с подельником, который в данный момент объявлен в розыск, занимался незаконной вербовкой и вовлечением жителей села Ютазы к вступлению в состав международно-террористической организации «Имарат Кавказ». Кроме того, осужденный склонял сельчан к совершению преступлений террористической направленности на территории Северокавказского региона.

Вину мужчина не признал. Против него возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

"Ъ-Казань"