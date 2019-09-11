В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет

Полиция безопасности Эстонии в мае задержала и привлекла к уголовной ответственности гражданина России (приводятся только инициалы — А.А.) за шпионаж, сообщает местная газета Postimees. Харьюский уездный суд 29 августа приговорил его к пяти годам реального заключения за шпионаж.

Обвинителем выступила прокурор Инна Омблер. Дело обсуждалось в порядке согласительного производства. Помимо тюремного срока суд конфисковал осужденного €1300, полученных преступным образом.

Это не первый осужденный в Эстонии за шпионаж в пользу России. В феврале суд в Таллине приговорил еще двух человек за шпионаж: Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. Их признали виновными в передаче гостайны Главному управлению Генштаба вооруженных сил России и приговорили к 15,5 года и 6 годам лишения свободы соответственно. В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.