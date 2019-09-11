В Челябинске собираются ограничить движение большегрузов

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на совещании по вопросу передвижения большегрузного транспорта в Челябинске отметил необходимость ограничить по времени присутствие такой техники в городе. Движение транзитного транспорта, по его мнению, не должно осуществляться через населенный пункт при наличии объездной дороги, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным областной Госавтоинспекции, на улицах Челябинска днем наблюдается увеличение движения большегрузов, что снижает пропускную способность дорог, способствует заторам, создает помехи для городского и пассажирского транспорта. По словам врио начальника УГИБДД управления МВД России по области Андрея Харцызова, для решения проблемы необходимо принять постановление администрации Челябинска о запрете движения большегрузного транспорта в дневное время.