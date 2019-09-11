Покупатели «переезжают» в White Box

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему москвичи выбирают квартиры и апартаменты с отделкой и как на этот спрос реагируют девелоперы.

Покупатели новостроек все чаще отдают предпочтение предложениям с отделкой, хотя бы частичной. И девелоперы реагируют на этот запрос, чтобы быть более успешными в конкурентной борьбе за клиента на рынке. За год доля таких лотов существенно увечилась и составила более 40%.

По подсчетам аналитиков риэлтерской компании «Метриум», на первичном рынке в городе сейчас выставлены на реализацию около 21 тыс. лотов — как квартиры, так и апартаменты. С полной или частичной отделкой, чаще это так называемый White Box. В таком формате предлагается почти 7 тыс. лотов. В них уже возведены межкомнатные стены, разведена система отопления, залита цементная стяжка, а стены готовы к покраске. Доля предложения с White Box в общей сложности по всем сегментам равна 13,5%. Но чаще предложение с предчистовой отделкой можно встретить в проектах бизнес-класса. С отделкой «под ключ» продается чуть более 14 тыс. квартир и апартаментов. Этот почти 30% от всего объема предложения в новостройках. В базовом варианте отделка «под ключ» — это напольные и настенные покрытия, межкомнатные двери, сантехника, розетки и выключатели, сантехника и отопительные приборы. Порой, на усмотрение застройщика, могут быть предложены и дополнительные опции, к примеру, мебель и бытовая техника.

Стоит отметить, что отделка, конечно, сказывается и на цене. Практически все сегменты рынка жилой недвижимости показали увеличение средней стоимости квартир и апартаментов с финишной отделкой. В то же время аналитики говорят, что увеличение выставленных в продажу вариантов с отделкой наблюдается даже несмотря на то, что количество новых проектов застройки с этой опцией сократилось. Если за первое полугодие 2018 года на московский рынок суммарно во всех сегментах вышли 15 новых объектов, с полной или частичной отделкой, то за тот же период текущего года стартовали лишь 12.