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Американская актриса Виола Дэвис

Американская актриса Виола Дэвис стала лицом L'Oreal Paris

Виола Дэвис стала новым лицом L'Oreal Paris, об этом было официально объявлено 10 сентября на глобальном мероприятии компании в Нью-Йорке. Актриса присоединилась к звездным посланницам бренда, среди которых Хелен Миррен, Ева Лонгория, Эль Фаннинг, Селин Дион, и примет участие в рекламной кампании гаммы средств по уходу за кожей «Возраст Эксперт». Напомним, что Виола стала первой актрисой-афроамериканкой, удостоившейся сразу трех престижных актерских наград: премий «Оскар», «Эмми» и «Тони».

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