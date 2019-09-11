Американская актриса Виола Дэвис стала лицом L'Oreal Paris

Виола Дэвис стала новым лицом L'Oreal Paris, об этом было официально объявлено 10 сентября на глобальном мероприятии компании в Нью-Йорке. Актриса присоединилась к звездным посланницам бренда, среди которых Хелен Миррен, Ева Лонгория, Эль Фаннинг, Селин Дион, и примет участие в рекламной кампании гаммы средств по уходу за кожей «Возраст Эксперт». Напомним, что Виола стала первой актрисой-афроамериканкой, удостоившейся сразу трех престижных актерских наград: премий «Оскар», «Эмми» и «Тони».