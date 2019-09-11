26 лучших европейских спа-отелей объединились под брендом Ensana

Спа-отели расположены на знаменитых курортах Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии, и в каждом из них разработаны программы оздоровления, основанные на применении локальных природных ресурсов.

Ensana была основана как ответ на значительный рост доли лечебно-оздоровительного туризма, который в последнее время отмечается во всем мире. Сегодня этот рынок оценивается в €580 млрд ($639 млрд), и, по согласно данным компании, к 2022 году сегмент вырастет до €834 млрд ($919 млрд). Группа Ensana нацелена на капитализацию бурно развивающегося рынка и предоставление услуг в ответ на растущий спрос на оздоровительный отдых и лечение.

Марк Хеннебри, председатель совета директоров Ensana, говорит: «Мы — хранители природного богатства Европы, которое мы используем, применяя инновационный подход к здоровью. Наши возможности делают нас абсолютно уникальными и выделяют нас как высококвалифицированный бренд с накопленным на протяжении десятилетий опытом, которому люди могут доверять самое ценное, что у них есть,— здоровье».

В группу входит исторический пятизвездный спа-отель Nove Lazne в одном из красивейших мест Чешской Республики — Марианских Лазнях. Там находятся римские бани, где любили бывать Шопен, Гете и другие знаменитые писатели, композиторы, философы, политики и члены королевской семьи — король Великобритании Эдуард VII, король Пруссии Вильгельм II и царь Болгарии Фердинад I. Для российских туристов самым популярным направлением спа-отелей Ensana в 2019 году стала Венгрия, там отдыхало более 10 тыс. человек. В целом по всему миру по данным этого года отели Ensana посетили около 40 тыс. россиян.