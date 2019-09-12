Обнажая кожу

В Нью-Йорке подходит к финалу Неделя моды, на которой дизайнеры показывали, что мы будем носить весной и летом в 2020 году. Пока модная общественность уже спешит в Лондон, «Коммерсантъ Стиль» резюмирует итоги прошедших показов. Из хороших новостей — останется кожа, рукава буф, анимализм и оверсайз-пальто. Это значит, что инвестиции в гардероб по базовым позициям можно сделать этой осенью, а в следующих сезонах собирать заслуженные комплименты. Но есть и тревожные тренды — окончательное возвращение низкой посадки джинсов, брюк и даже юбок длины макси в сочетании с кроп-топами, максимально оголяющими живот. Это, в свою очередь, означает, что пресс на всякий случай лучше начинать качать уже сейчас.

Кроп-топы и бандо

Tom Ford коллекция весна-лето 2020 Staud коллекция коллекция весна-лето 2020 Barragan коллекция коллекция весна-лето 2020

Новый председатель CFDA Том Форд знает, во что облечь женскую грудь, чтобы она выглядела максимально сексуально. В его версии кроп-топы выполнены будто бы из пластика и сидят как влитые. Сочетать их дизайнер и режиссер предлагает со свободными штанами на резинке в тон топа.

Американцы Staud, в свою очередь, предлагают обратить внимание на бандо. Марка была основана Сарой Штаудингер лишь в 2015 году в Лос-Анджелесе, но вес приобрела быстро благодаря мощному присутствию в Instagram. Вещи этой марки становятся без преувеличения бестселлерами. Так, сумки Staud раскупают за считанные часы. Вполне возможно, самими желанными летом 2020 года станут именно их бандо. Минималистичные, в правильных цветах, они будут выгодно смотреться в инстамире. И подойдут к любому пиджаку.

Нагота

Zimmermann коллекция осень-зима 2020 Barragan коллекция осень-зима 2020 Gypsy Sport коллекция осень-зима 2020

Дизайнеры предлагают не ограничиваться пляжами и обнажаться в мегаполисе, насколько позволяет смелость. Носить лиф от купальника под пиджак, как это уже делает Эмили Ратаковски. Или не носить ничего вовсе, а надевать костюм прямо на голое тело. Выбирать платья без бретелей, которые приобрели высокие разрезы аж до косточки бедра. А можно и самим включиться в эту игру, ножницами изрезать любимый пуловер или футболку, а потом сшить остатки воедино как придется. Лучшее пособие для таких экзерсисов — показ мексиканской марки Barragn.

Низкая посадка

Anna Sui, V Files, Christian Siriano коллекции осень-зима 2020 R13 коллекция осень-зима 2020 Zimmermann коллекция осень-зима 2020

В 1990-е в джинсах с низкой посадкой щеголяли Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и все участницы группы Spice Girls. И вот оголять живот вновь не возбраняется, а даже приветствуется. Тем более что именно с джинсами и брюками с низкой посадкой отлично сочетаются заявленные дизайнерами кроп-топы и бандо. Насколько эта тенденция жизнеспособна для тех, кто не обладает фигурой Беллы Хадид, покажет следующее лето.

Цветная кожа

Longchamp коллекция осень-зима 2020 Coach коллекция осень-зима 2020 Tory Burch, 3.1 Phillip Lim, Coach коллекции осень-зима 2020

Модный бренд Coach в рамках Недели моды в Нью-Йорке показал, насколько кожа может быть заметной, мягкой и удобной в городской среде. Из этого материала были выполнены платья, костюмы, брюки, тренчи — все ярких цветов (красного, серебристого, малинового, бургунди, изумрудного, желтого, графитового и даже с иллюстрациями Ричарда Бернстайна). Динамичностью жительниц мегаполиса вдохновлялись и в Longchamp, их красное кожаное платье сочетает в себе и женственный силуэт и спортивные черты одновременно.

Елена Кравцун