Предприятие «Росатома» передумало аннулировать торги минздрава Башкирии на поставку оборудования в онкоцентр

Московская компания «ПЭТРУСКО» (принадлежит «Росатому») отозвала из арбитражного суда Башкирии иск к управлению материально-технического обеспечения минздрава республики и компании «МН медикал». Истец требовал аннулировать результаты аукциона декабря 2018 года и заключенный по его итогам контракт стоимостью 346 млн руб. на поставку комплекса оборудования для дистанционной лучевой терапии в республиканский онкоцентр. Победителем аукциона тогда была признана компания «МН медикал», предложившая минимальную цену контракта. «ПЭТРУСКО» предложило цену выше на 2 млн руб.

В суде истец заявил, что оборудование, которое планирует поставить «МН медикал» («Система роботизированная радиотерапевтическая медицинская Elekta Infinity с принадлежностями»), не соответствует техпараметрам, установленным Росздравнадзором. Суд обязал Росздравнадзор предоставить копию регистрационного досье на медизделие, сведения о допустимой максимальной мощности дозы фотонного пучка в высокодозном режиме. Минздрав от участия в разбирательстве уклонился и попросил суд рассмотреть дело без его участия. В ходе процесса возник вопрос, какое оборудование предложила на торгах сама структура «Росатома», но представители предприятия предоставить эту информацию отказались.

Разбирательство в суде длилось с марта. Причины отзыва иска в материалах дела пока не уточняются. Суд планировал его рассмотреть 26 октября.

ООО «МН Медикал», по данным Kartoteka.ru, работает на рынке пять лет, специализируется на поставках медоборудования. По 30% уставного капитала компании принадлежит Игорю Станкевичу, Андрею Матвейкову и Всеволоду Беляеву, 10% у Дениса Барышникова.

Ирина Самойлова