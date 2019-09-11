Во Фрунзенском районе Петербурга эвакуировали ТРК «Южный полюс»

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 11 сентября эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Южный полюс», расположенный на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы. Как сообщают в соцсетях очевидцы, всех посетителей и персонал попросили покинуть здание, не уточнив причину.

Отметим, что утром этого же дня сообщалось об учебной тревоге в БЦ Atlantic City в Приморском районе Петербурга. Еще в одном бизнес-центре — «Бестужевский двор» в Калининском районе — произошел небольшой пожар, который сотрудники потушили собственными силами, не прибегая к услугам спасателей.