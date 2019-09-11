Роман Самсонов стал управляющим директором НОЦ Самарской области

Фото: НОЦ Самарской области

Роман Самсонов назначен на пост управляющего директора научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области в Институте регионального развития. Об этом сообщает НОЦ в «Твиттере».

Господин Самсонов также является первым проректором Самарского национального исследовательского университета имени Королева. НОЦ был создан в Самарской области в рамках национального проекта «Наука» с целью объединить науку и бизнес. Также в задачи научно-образовательного центра входит внедрение разработок ученых на предприятиях Самарской области.

Георгий Портнов