11 сентября, среда
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Роман Самсонов стал управляющим директором НОЦ Самарской области

Фото: НОЦ Самарской области

Роман Самсонов назначен на пост управляющего директора научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области в Институте регионального развития. Об этом сообщает НОЦ в «Твиттере».

Господин Самсонов также является первым проректором Самарского национального исследовательского университета имени Королева. НОЦ был создан в Самарской области в рамках национального проекта «Наука» с целью объединить науку и бизнес. Также в задачи научно-образовательного центра входит внедрение разработок ученых на предприятиях Самарской области.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерский проект

Профиль пользователя