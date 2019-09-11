На развитие водоснабжения Ставрополья потратят более 3 млрд рублей

В Ставропольском крае 74 населенных пункта, испытывающих дефицит воды или перебои с водоснабжением, включены в программу развития водоснабжения края, сообщает пресс-служба губернатора региона. В них суммарно проживает более 350 тыс. человек. Стоимость программы оценивают в 3 млрд руб.

«В адрес Правительства края, муниципальных органов поступает много обращений по поводу проблем с водой. Для их решения разработана программа до 2023 года. Она должна охватить все самые трудные участки, о которых говорят люди», - передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Так, в 2019 году на мероприятия по улучшению водоснабжения из бюджета Ставропольского края выделили около 600 млн руб. Средства пойдут на работы в 35 населенных пунктах с общей численностью населения 135 тыс. человек. В следующем году на ту же сумму обеспечат водой 115 тыс. жителей региона.

В 2021-2023 годах на развитие систем водоснабжения будет выделять не менее 500 млн. руб. ежегодно.

Дарья Голякова