Сотрудники Белгородэнерго удостоены государственных наград

Фото: Белгородэнерго

Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2019 года за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено троим работникам «Россети Центр Белгородэнерго».

Государственные награды электромонтеру по эксплуатации распредсетей Шебекинского РЭС Николаю Кузнецову, мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий Белгородских электрических сетей Александру Касторных и инженеру по релейной защите и автоматике Леониду Ростовцеву вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. «Безукоризненный труд работников Белгородэнерго зачастую воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Присуждение почетного звания «Заслуженный энергетик» станет выражением нашей глубокой признательности за ваш самоотверженный труд на пользу обществу», - отметил губернатор, поздравляя сотрудников компании с заслуженными наградами.

Николай Кузнецов трудится в энергетике региона 38 лет. Принимал участие в становлении и развитии электросетевого комплекса Шебекинского района, разработке схем электроснабжения животноводческих и птицеводческих комплексов, социальных объектов и микрорайонов индивидуального жилищного строительства. Большой вклад внес в модернизацию ключевых питающих центров — ПС 35-110 кВ «Химзавод», «Стариково», «Артельное», «Белянка»; участвовал в работах по пуско-наладке автоматизированной системы управления наружным освещением на участке автодороги «Шебекино-Волоконовка». Благодаря ему, надежным электроснабжением были обеспечены десятки важных для экономики объектов промышленности и малого бизнеса, тысячи жителей Шебекинского района.

Александр Касторных посвятил энергетике региона тридцать лет. Был задействован в разработке оптимальных, надежных схем электроснабжения различных категорий потребителей, в том числе крупных промышленных предприятий и социально значимых объектов, прокладывал кабельные линии к таким важным объектам, как кардиоцентр, областной перинатальный центр, торговые комплексы «Сити-Молл» и «Мегагринн», жилой микрорайон «Улитка», микрорайон ИЖС Юго-Западный и многие другие. Только в 2017 году под его руководством в Белгороде установили порядка 150 соединительных кабельных муфт, что позволяет поддерживать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей областного центра.

В зоне обслуживания инженера с 36-летним стажем Леонида Ростовцева — сотни устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, защищающие подстанции и линии от повреждений. Инженер принимает участие в реконструкции действующего оборудования, монтаже и наладке защит вновь строящихся объектов, внедрении новых типов интеллектуальных защит на микропроцессорной элементной базе. В 2017 году занимался внедрением направленной высокочастотной защиты транзитных воздушных линий 110 кВ «Валуйки – Вейделевка» и «Вейделевка – Айдар», вновь подключаемой кабельной линии 35 кВ «Эфко» (одного из крупнейших потребителей Алексеевского района); в прошлом году участвовал в наладке микропроцессорных комплексов защит силового оборудования на новой подстанции 110/10 кВ «Ватутинская».

Знаниями и опытом, накопленными за долгие годы работы в энергетической отрасли региона, энергетики делятся с молодыми специалистами, воспитывая будущую смену квалифицированных специалистов.