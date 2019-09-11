В Липецке Альфа-Банк открыл новое отделение

Фото: Альфа-Банк

Офис общей площадью 250 квадратных метров открылся сегодня в густонаселенном районе - в Октябрьском округе на улице Генерала Меркулова 10а. Рядом расположены Октябрьский рынок, ТЦ «Армада» и «Октябрьский».

На открытии присутствовали: заместитель Главы администрации города Липецка Кирилл Валерьевич Рыжков, Региональный управляющий ОО «Липецкий» Альфа-Банка Алина Юрьевна Маренкова и Директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Липецке Антон Дмитриевич Коняев.

«Альфа-Банк является крупнейшим частным банком в стране и заметным игроком на финансовом региональном рынке. Открытие нового офиса является значимым событием как для Октябрьского округа, так и для города в целом. – отметил Кирилл Валерьевич Рыжков, заместитель главы администрации Липецка - Обслуживаться в новом, современном отделении удобно как жителям, так и бизнесу».

Пространство нового офиса оформлено в современном стиле и организовано в формате open space с эргономичным зонированием, где расположены комфортные зоны ожидания, просторные переговорные комнаты. Клиентам банка доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата с функцией приема и снятия наличных. Здесь самостоятельно можно совершить все необходимые платежи – перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое. Для удобства клиентов около отделения организована гостевая парковка.

«Альфа-Банк продолжает укреплять свои позиции на региональном рынке Черноземья. Отделение на улице генерала Меркулова стало пятым офисом банка в Липецке. При выборе площадки мы учитывали инфраструктуру района и транспортную доступность: рядом расположено большое количество торгово-сервисных предприятий и бизнес центров, сюда быстро и легко можно добраться из любого района города. Мы уверены, что жители Октябрьского округа по достоинству оценят удобство офиса и комфортное обслуживание, - рассказала Алина Маренкова, региональный управляющий операционным офисом «Липецкий».

Традиционно широк спектр предоставляемых услуг физическим лицам. В новом отделении розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. В офисе оборудована зона обслуживания премиальных клиентов, которым доступен широкий спектр банковских и страховых услуг, а также персональное финансовое планирование.

«С 2018 года мы наблюдаем спрос на сложные инвестиционные решения среди наших клиентов сегмента премиум – рассказал Антон Коняев, Директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Липецке, - В 2019 году востребованность продуктов и услуг в этом сегменте неуклонно растет, поэтому в новом отделении представлен весь комплекс услуг для наших клиентов и организованы вип-переговорные с рабочими местами для менеджеров».

Компаниям и предпринимателям банк предлагает открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса и многое другое. Кроме того, клиентам доступны и востребованные нефинансовые сервисы такие, как юридическая поддержка при открытии бизнеса, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета. Клиентские менеджеры помогут подключить мобильное приложение, проконсультируют по программам кредитования, лизинга и банковским гарантиям.

Для физических лиц отделение открыто с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00. Юридические лица могут воспользоваться услугами банка с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.