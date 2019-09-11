В екатеринбургском госпитале ветеранов войн прошли обыски

Сотрудники УФСБ провели обыски в Свердловском областном психоневрологическом госпитале ветеранов войн, сообщает Ura.ru со ссылкой на работника организации. По его словам, задержан пресс-секретарь госпиталя Дмитрий Пономарев.

«Чекисты пришли сегодня утром. Сразу прошли к Пономареву, позже увезли его. Пономарева подозревают в получении какой-то взятки. Заместитель главного врача по хозяйственной части несколько часов водил их, показывал все, что просили, что-то из бумаг унесли с собой»,— рассказал он.

Главный врач госпиталя Олег Забродин сообщил, что не в курсе деталей обвинений Пономарева. В пресс-службе УФСБ пока не дают комментарии.