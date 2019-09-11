Бюджет Татарстана на 2020 год запланирован с дефицитом 2,9 млрд рублей

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана запланирован на 2020 год в размере 279,1 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Расходная часть бюджета планируется в размере 282 млрд руб. Дефицит составит 2,9 млрд руб.

В 2021 году доходы и расходы консолидированного бюджета прогнозируются в размере 287,7 млрд руб. и 290,5 млрд руб. В 2022 году — 292,7 млрд руб. и 295,3 млрд руб. соответственно. Дефицит в 2021 году сократится до 2,8 млрд руб., в 2022 году — 2,6 млрд руб.

В текущем году бюджет исполняется с опережением, заверил господин Гайзатуллин. За восемь месяцев в казну республики и муниципалитетов поступило 211,6 млрд руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов — 191,6 млрд руб.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"