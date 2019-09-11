ВТБ обновил линейку пакетов РКО для бизнеса

Унифицированная линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов представлена ВТБ. Она состоит из четырех пакетов: «На Старте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты». Подключится к ним можно в любом офисе кредитного учреждения.



В новых продуктах ВТБ имеются все необходимые бизнесу банковские сервисы. Кроме того, банк предусмотрел возможность расширить пакеты «Все включено» и «Большие обороты» различными опциями, например, услугами «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД».

Открыть счет можно и в рублях, и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание расчетного счета в российской валюте при использовании интернет-банка, и при проведении рублевых платежей внутри банка осуществляются бесплатно. Число включенных межбанковских переводов меняется в зависимости от типа пакета.

Воспользоваться обновленной линейкой пакетов РКО могут как действующие, так и новые клиенты учреждения. Для организаций, не имеющих в ВТБ расчетных счетов, пакет «На старте» предоставляется без взимания комиссии за обслуживание в течение одного года с даты открытия счета. Чтобы воспользоваться льготным обслуживанием, предпринимателям можно оформить заявку на сайте ВТБ или обратиться в отделения банка, работающие с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Стоимость и условия обслуживания едины по всей стране. Клиенты кредитного учреждения могут рассчитывать на отсрочку платежа равную стоимости пакета. В случае авансовой оплаты за несколько месяцев банк предоставляет предпринимателям скидки от 5 до 15%.

«ВТБ ставит перед собой задачу обеспечить своих клиентов универсальными банковскими продуктами с гибкими условиями обслуживания, максимально соответствующими их запросам. Обновленная линейка пакетов РКО даст предпринимателям возможность эффективнее развивать свой бизнес. В ближайшее время мы рассчитываем перевести всю продуктовую линейку ВТБ в цифровой формат, чтобы клиенту было максимально удобно взаимодействовать с банком», - рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Руслан Еременко.

Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.