Власти Татарстана ожидают рост ВРП до 2,55 трлн рублей к концу году

Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана по итогам 2019 года достигнет 2 трлн 552,5 млрд руб. с ростом на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом на заседании республиканского правительства сообщил министр экономики Фарид Абдулганиев.

В 2020-2024 годы рост ВРП прогнозируется в диапазоне 2-3,3%. «Рост, в первую очередь, будет обеспечен увеличением объемов производства в обрабатывающих отраслях промышленности и реализацией крупных инвестиционных проектов»,— указал министр.

За первые семь месяцев текущего рост экономики Татарстана оказался незначительным — 0,8%.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"