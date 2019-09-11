Московский метрополитен выпустил проездной билет к 100-летию Михаила Калашникова

Московский метрополитен выпустил проездной билет «Единый», посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Это билеты на оду или две поездки, которые можно купить в любой кассе метро, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Дизайн тематического проездного билета "Единый" включает официальную атрибутику 100-летия Михаила Калашникова. Лицевую сторону проездного украшает надпись с цифрой "100". На оборотной стороне билета размещается официальный адрес сайта, где представлена актуальная информация о серии юбилейных акций, реализуемых в стране в рамках торжественного празднования 100-летия со дня рождения конструктора»,— отметил постпред главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич.