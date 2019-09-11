Третий промышленный кластер в Челябинской области получил аккредитацию Минпромторга

Министерство промышленности и торговли РФ включило в федеральный реестр промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники Челябинской области. В него вошли крупные предприятия региона – «Электромашина», «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова», «Приводная техника», «УралЭлемент» и ряд других, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Промышленный кластер объединил компании, которые производят тяговое электрооборудование автоматической электромеханической трансмиссии, силовые преобразователи, промышленные источники питания, системы беспроводной передачи данных, комплектующие транспортных средств из композитных материалов. Опорным вузом кластера стал ЮУрГУ, университет будет готовить инженерно-технические кадры, заниматься исследованиями и разработкой инновационных решений для развития отрасли.

В Челябинской области действуют два промышленных кластера — приборостроительный «Планар» и кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. На согласовании в Минпромторге РФ находятся документы на аккредитацию еще трех — робототехники, арматурного и специальной экипировки.

В заксобрании области приняли закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль для участников аккредитованных промышленных кластеров. Размер ставки для определения предельной величины вычета — 8,5%. Льгота будет действовать девять лет: с 1 января 2019 года до 31 декабря 2027 года.