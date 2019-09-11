Сергей Пуликовский возглавил департамент внутренней политики администрации Краснодарского края

В Краснодаре назначен новый директор краевого департамента внутренней политики – эту должность занял Сергей Пуликовский, вице-мэр Краснодара. По сообщению пресс-службы администрации края, Галина Москалева уволилась с должности директора департамента внутренней политики по собственному желанию. По неофициальным данным, госпожа Москалева планирует перейти на одну из руководящих должностей в администрации Сочи, где вчера был избран новый мэр Алексей Копайгородский.

Сергей Пуликовский, сын бывшего полномочного представителя президента РФ по Дальневосточному федеральному округу генерала Константина Пуликовского, родился в 1975 году, окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Занимал должности военного комиссара края, руководителя краевого министерства ГО и ЧС, с августа 2019 года был заместителем мэра Краснодара.

Анна Перова, Краснодар