Матч «Зенита» с красноярским «Енисеем» будет перенесен

Матч 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» может состояться 24 сентября, а не 25 или 26 сентября. Игру проведут в Красноярске. Об этом заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.

О переносе даты матча просил петербургский клуб. Причина в том, что на 28 сентября назначен матч 11-го тура премьер-лиги с московским «Локомотивом», а «Зениту» перед игрой необходим дополнительный день отдыха, сообщает «Советский спорт».

В расписание матчей ФК «Зенит» на сайте петербургского футбольного клуба изменения пока не внесены.