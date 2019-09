Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как Александру Кулишу и Александру Рымкевичу пришла мысль открыть салоны и с какими сложностями столкнулись основатели сети.

В нашем городе, кажется, слишком много кофеен, гамбургерных и барбершопов. По крайней мере, такое ощущение складывается со стороны. Так ли это, мы спросили у сооснователей салонов Mr.Right и Mrs.Right. Александра Кулиша и Александра Рымкевича.

Первый Mr. Right они вместе с Люцией Кавеладзе открыли семь лет назад на Патриарших. Четыре года назад появилась первый женский салон Mrs.Right рядом со вторым Mr. Right на Чистых прудах, а совсем недавно, в августе, открыли первый совмещенный Mr. & Mrs. Right на Дмитровке. Как и всегда в салонах, тут интересен дизайн интерьера авторства Андрея Комарова. Барберские кресла, например, тут японские, фирмы Takara Belmont. По €4 тыс. Есть куда более дешевые китайские аналоги, но они не соответствуют философии Right и стремлению к оригинальности, во всех смыслах.

Идея первого Mr.Right родилась в поездках. Журналисты Рымкевич и Кулиш часто видели за границей формат барбершопов, заведений только для мужчин. В России ничего подобного не было. С одной стороны, пустой рынок — очевидный плюс, с другой — с этим были связаны и многие трудности. Вот что об этом рассказывает Кулиш: «Когда мы открывались, еще было очень мало специалистов, которые могли бы брить опасной бритвой. Мы нанимали тренеров из британской школы Truefitt & Hill».

Из других трудностей — отличие вкусов московской клиентуры от западноевропейской. За годы существования Right рынок вырос сильно, но, как говорят Кулиш с Рымкевичем, хороших специалистов не стало больше, их по-прежнему трудно найти, а мужчины готовы за своим барбером мигрировать из салона в салон. Основная конкуренция сейчас — в низком и среднем ценовом сегменте. Mr. И Mrs. Right работают в высоком ценовом сегменте. В низком предприниматели тоже себя пробовали, открывали салон Boys & Dolls. Но тот опыт оказался неудачным. Как считает Рымкевич, салон отпугивал клиентов своим слишком дорогим видом, а кроме того, было сложно с мастерами — слишком большая текучка в этом сегменте.

Напоследок любопытный факт. Откуда взялся символ барбершопов? Бело-сине-красная полосатая лампа? Оказывается, исторически, когда чуть ли не все болезни лечили кровопусканием, барберы были чем-то вроде врачей. Кровь пускали у цирюльников. Белая полоса — бинты, синяя — вены, красная — артерии. Теперь вы знаете о барбершопах все.