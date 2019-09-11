Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп уволил Джона Болтона?

CNN назвал возможных кандидатов на пост помощника президента США по нацбезопасности. На должность претендуют около десяти человек. Накануне Дональд Трамп уволил Джона Болтона — тот занимал пост советника чуть больше года. По данным телеканала, среди новых кандидатур спецпредставители по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах. Западные СМИ назвали увольнение Болтона ожидаемым, но в то же время предрекают Трампу из-за этого только проблемы. А некоторые даже полагают, что в администрации президента США начался хаос. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Джон Болтон по крайней мере может похвастаться тем, что продержался на своем посту дольше, чем два его предшественника. Впрочем, почти никто из наблюдателей за «миром Дональда Трампа» и не надеялся, что советник дотянет до 2020 года, отмечает обозреватель The Guardian. Сейчас с приближением президентских выборов Трамп хочет оставить собственное внешнеполитическое наследие или хотя бы внушительное впечатление об этом. Для этого ему нужно пожимать руки противникам и объявлять о дипломатических прорывах, например, с Ираном. Но едва ли он сможет это сделать, пока рядом с ним такой воинственный и решительный человек, как Болтон.

Помимо очевидных противоречий во взглядах и подходах решение Трампа уволить Болтона на каком-то уровне не связано с самим бывшим советником по нацбезопасности, рассуждает колумнист телеканала CNN. Дело в том, что для нынешнего хозяина Белого дома советники — это всего лишь реквизит, который покажут по телевизору. Одна из главных историй президентства Трампа — это беспрецедентный уровень текучки кадров среди высших чинов в администрации. Президент любит принимать собственные решения и плохо переносит, когда у кого-то есть противоположная точка зрения. Даже люди, которые находятся с ним на одной стороне, не могут чувствовать себя в безопасности.

Трамп уничтожил трех советников по нацбезопасности, двух госсекретарей и двух министров обороны, напоминает обозреватель Bloomberg. Это плохая ситуация, и есть все основания полагать, что она станет только хуже. Болтон хотя бы обладал компетенциями для своей работы, даже если в полной мере для нее не подходил. Но сейчас все меньше и меньше людей хотят работать в Белом доме или вообще где бы то ни было в администрации президента. Это ли не бардак? Нет, слишком милосердное слово. Это бездна — настоящий хаос.