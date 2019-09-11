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Красноармейское ООО оштрафовали на 500 тысяч рублей

Красноармейское ООО «Черлом» оштрафовано на 500 тыс. руб. за нарушение законодательства о коррупции одним из своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что механик ООО «Черлом», действующий на основании доверенности, предложил начальнику ОГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району взятку за не составление в отношении юридического лица протокола об административном правонарушении по факту управления неисправным транспортным средством (ч.2 ст.12.5 КоАП РФ) и за общее покровительство в случае нарушения в сфере грузоперевозок.

Начальник ОГИБДД от предложения отказался.

В отношении ООО было возбуждено административное дело.

Марина Ковалева


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