На Урале уничтожили почти две тонны запрещенных к ввозу яблок и мяса

В Екатеринбурге свердловское управление Россельхознадзора совместно с региональным УФСБ уничтожили почти две тонны запрещенной к ввозу в страну 540 кг яблок и 1,3 тыс. кг говядины. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

По данным ведомства, продукты обнаружили во время рейда на плодоовощной базе №4. Яблоки в демаркированных коробках стояли на деревянных поддонах, промаркированных в Польше. На другом складе нашли 110 кг яблок без маркировки и документов. Их смешали с землей на полигоне бытовых отходов.

Кроме этого, ведомство нашло 14 точек несанкционированной продажи и хранения 1,3 тыс. кг говядины. У товара не было ветеринарных документов. «Мясо оказалось не промышленной выработки, без клейм, без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета со "специфическим" запахом»,— говорится в сообщении. Мясо изъяли и сожгли в печах на специализированном предприятии. Составлено 14 административных протоколов о нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства.

С начала 2019 года Россельхознадзор уничтожил почти 10 т запрещенной к ввозу в Россию продукции: 7,6 т растительной и 2,3 т животноводческой.