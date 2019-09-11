В Челябинске пройдет встреча руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС

С 18 по 20 сентября в Челябинске состоится седьмая встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии примут участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретариата ШОС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

На встрече планируется рассмотреть темы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций, обменяться опытом реагирования на стихийные бедствия и аварии в сопредельных регионах. Также участники иностранных делегаций познакомятся с деятельностью главного управления МЧС России по Челябинской области, осмотрят аэромобильную группировку, передвижной пункт управления спасательных формирований и новейшие образцы пожарно-спасательной техники и вооружения.