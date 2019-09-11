Создание геоинформационной системы Пермского края обойдется бюджету в 16 млн рублей

Контракт на выполнение работ по созданию региональной геоинформационной системы Пермского края достанется пермскому ООО «Институт управления проектами». Как сообщается на сайте госзакупок, компания стала победителем конкурса, проводившегося краевым минзакупок. При начальной цене контракта в 20 млн руб. ООО «Институт управления проектами» оценило свои услуги в 16 млн руб. Второй участник конкурса — АО «Геликон-консалтинг» предложило цену в 18,5 млн руб.

Как указано в техническом задании, региональная информационная геосистема создается для упорядочения и централизации картографических и семантических данных на территории Пермского края и обеспечения санкционированного доступа к ним с использованием геоинформационных технологий сбора, обработки, анализа и предоставления пространственных данных неограниченному кругу потребителей. Объектом автоматизации являются процессы, связанные с созданием, обработкой, накоплением и отображением пространственных данных в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Пермского края.

Исполнитель должен полностью завершить работы к 30 июня 2020 года.