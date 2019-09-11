BMW превратила X5 в водородный кроссовер

BMW i Hydrogen NEXT. Фото: BMW

BMW i Hydrogen NEXT. Фото: BMW

Визуально новинка отличается от стандартного автомобиля новыми бамперами, отсутствием патрубков выхлопной системы, а также синими акцентами в экстерьере, который характерны для моделей электрической линейки BMW i.

Технические характеристики BMW i Hydrogen NEXT не названы. Известно, что силовая установка машины разработана инженерами немецкого автопроизводителя совместно со специалистами Toyota в рамках начавшегося в 2013 году сотрудничества.

Серийный выпуск водородных кроссоверов BMW начнет не раньше 2025 года, а первая партия тестовых моделей по мотивам i Hydrogen NEXT появится в 2022 году.