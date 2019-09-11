11 сентября, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

BMW превратила X5 в водородный кроссовер

Компания BMW представила концепт-кар i Hydrogen NEXT — прототип водородного кроссовера на базе модели BMW X5.

Визуально новинка отличается от стандартного автомобиля новыми бамперами, отсутствием патрубков выхлопной системы, а также синими акцентами в экстерьере, который характерны для моделей электрической линейки BMW i.

Технические характеристики BMW i Hydrogen NEXT не названы. Известно, что силовая установка машины разработана инженерами немецкого автопроизводителя совместно со специалистами Toyota в рамках начавшегося в 2013 году сотрудничества.

Серийный выпуск водородных кроссоверов BMW начнет не раньше 2025 года, а первая партия тестовых моделей по мотивам i Hydrogen NEXT появится в 2022 году.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя