BMW превратила X5 в водородный кроссовер

Компания BMW представила концепт-кар i Hydrogen NEXT — прототип водородного кроссовера на базе модели BMW X5.
BMW i Hydrogen NEXT. Фото: BMW
BMW i Hydrogen NEXT. Фото: BMW
Визуально новинка отличается от стандартного автомобиля новыми бамперами, отсутствием патрубков выхлопной системы, а также синими акцентами в экстерьере, который характерны для моделей электрической линейки BMW i.
Технические характеристики BMW i Hydrogen NEXT не названы. Известно, что силовая установка машины разработана инженерами немецкого автопроизводителя совместно со специалистами Toyota в рамках начавшегося в 2013 году сотрудничества.
Серийный выпуск водородных кроссоверов BMW начнет не раньше 2025 года, а первая партия тестовых моделей по мотивам i Hydrogen NEXT появится в 2022 году.