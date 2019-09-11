Круглый стол «Инновационные технологии безопасности в городской инфраструктуре»

24 сентября 2019 года состоится круглый стол газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по теме «Инновационные технологии безопасности в городской инфраструктуре»

В рамках круглого стола предлагается обсудить проекты по безопасному городу: развитию систем видеонаблюдения, цифровой идентификации, энергоэффективной городской среде.

Кроме того, будут обсуждаться следующие вопросы:

• Создание комплексных систем безопасности в городской инфраструктуре. Текущие проблемы, инновационных подход.

• Практика внедрения систем «Безопасный город» в Пермском крае

• Обеспечение безопасности при управлении коммерческой недвижимостью.

• Новые технологии в решении текущих инфраструктурных проблем.

Спикерами на мероприятие приглашены:

– директор ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Артем Нечаев;

– директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова;

– заместитель руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края Михаил Бажуков;

- директор МКУ «Дирекция дорожного движения» Максим Кис;

- Начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Пермского края Кирилл Мостовой;

- руководитель направления альтернативной энергетики ГК «Энергон» (г. Москва) Евгений Демидов.

К обсуждению приглашаются также депутаты, представители научного сообщества, телекоммуникационных компаний, научного сообщества, управляющие компании.

Мероприятие пройдет 24 сентября с 13 до 15 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Участие в круглом столе бесплатное. Количество гостей ограничено, поэтому просим подтвердить свое участие до конца дня 23 сентября по телефону +7 982-437-47-11 (Елена Серебрякова) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.