Сотрудник «Вымпелкома» получил условный срок за хищения

В Новосибирске суд рассмотрел дело 22-летнего руководителя офиса ПАО «Вымпелком» Сергея Жилкова, который обвинялся в хищении. Как рассказали в прокуратуре, из кассы офиса, расположенного в ТЦ «Сибирский Молл», обвиняемый похитил более 740 тыс. руб. Недостачу выявила служба безопасности компании. Расследование установило, что часть похищенных средств Сергей Жилков перевел родственнику в Кемеровскую область на ремонт дома, оставшуюся часть потратил на личные нужды. По ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения в крупном размере) суд назначил обвиняемому два года условно.

Илья Николаев