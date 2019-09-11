СК предъявил замдиректора Чебаркульского лесничества обвинение в получении взятки

Следственные органы СК РФ по Челябинской области предъявили обвинение заместителю директора бюджетного учреждения «Чебаркульское лесничество» в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, с марта по апрель 2019 года замдиректора получил взятку в сумме 270 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за создание благоприятных условий при последующем заключении договора аренду лесного участка на территории Уйского района. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.