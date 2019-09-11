Азербайджан доведет товарооборот со Свердловской областью до $100 млн

Товарооборот Азербайджана и Свердловской области в 2019 году превысит $100 млн. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По его словам, по итогам прошлого года товарооборот стран увеличился до $95 млн и «это не предел».

Господин Алиев отметил, что Азербайджан широко представлен в Свердловской области. Он выразил уверенность в том, что сторонам «удастся найти новые сферы для сотрудничества». По его словам, одна из перспективных сфер — это туризм, так как количество туристов из России в Азербайджан только растет. «Я очень рад, что связи укрепляются, расширяются, товарооборот растет. Думаю, что это даст новый импульс развитию торгово-экономических отношений. Потенциал очень большой, связи крепнут»,— приводит слова президента департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев рассказал о работе по строительству в Свердловской области плодоовощного логистического центра. По его словам, сейчас проект «только начинает разрабатываться, идут поиски подходящей площадки». Вопрос создания логистического центра обсуждался еще в 2015 году. Сумма планируемых инвестиций неизвестна. Однако аналогичный проект строительства логистического центра в Перми обошелся инвестору в 250 млн руб. На территории крупнейшего в регионе комплекса «Пермские овощи», открытого в 2010 году, построена овощебаза, рассчитанная на 4 тыс. т продукции.